Арестован обвиняемый в убийстве двух сестер-школьниц в Рыбинске

Рыбинский городской суд в Ярославской области арестовал на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух сестер 8 и 13 лет, сообщает СК.

Виталия Молчанова задержали 18 сентября в Рыбинске. При задержании он сознался, что убил детей. Ему предъявили обвинения в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Двух сестер убили в ночь на 15 сентября. В их убийстве заподозрили Виталия Молчанова, жившего с матерью девочек, его объявили в розыск. По данным следствия, ранее его судили за особо тяжкие преступления, в том числе убийство. Детский омбудсмен Анна Кузнецова утверждала, что Молчанов отбывал наказание за убийство и изнасилование ребенка.