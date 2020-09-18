Во Франции задержали двух чеченцев из-за конфликта с выходцами из Северной Африки

Полиция Франции задержала двух представителей чеченской диаспоры, которых считают причастными к беспорядкам, произошедшим в июне в городе Дижон в Бургундии, сообщает телеканал France Info.

Обоим задержанным по 30 лет. Один из них жил в Ницце, второй в коммуне Доль на востоке Франции, сказано в сообщении прокуратуры. Чеченцев обвинили в насилии с отягчающими обстоятельствами и преступном сговоре. Им грозит до десяти лет лишения свободы. До суда их заключили под стражу.

В июне в Дижоне произошел конфликт между выходцами из Чечни и Северной Африки из-за того, что группа наркоторговцев избила 16-летнего чеченца. Чеченская диаспора через соцсети призвала отомстить за пострадавшего, после чего в город прибыли выходцы из Чечни, живущие во Франции, Бельгии и Германии. Столкновения происходили в течение трех ночей, пострадали больше десяти человек, некоторые получили серьезные травмы.