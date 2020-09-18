Исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову назначили второй за месяц административный арест

Мещанский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову, сообщает «Интерфакс».

Пивоваров признан виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ. По версии полиции, он призывал к участию в несанкционнированной акции против поправок к Конституции на Пушкинской площади в Москве 1 июля.

Андрея Пивоварова задержали накануне на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий административный арест — ему назначили 14 суток за организацию сбора подписей против поправок к Конституции 15 июля на Пушкинской площади.

Представитель «Открытой России» не признал вину ни по одному из этих дел, называя аресты политически мотивированными.