Власти Украины закрыли пропускной пункт на границе с Беларусью, где собрались около тысячи паломников-хасидов

Правительство Украины решило закрыть пункт пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области на границе с Беларусью из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает украинское МВД.

У пропускного пункта находятся паломники-хасиды, которые пытаются попасть в Украину — они шли в украинский город Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год) 18-20 сентября. Паломников обеспечили едой и медикаментами, отметили в МВД.

По данным Госпогранслужбы Украины, утром 16 сентября на пропускном пункте находилось более тысячи иностранцев, «которые не оставляют попыток попасть в Украину». Кроме того, по информации службы, большая группа хасидов пытается попасть в Украину через пункт пропуска «Дольск» в Волынской области. Въезд иностранцев в страну запрещен до 28 сентября.

Ситуация у пункта пропуска «Новые Яриловичи» Державна прикордонна служба України

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что хасидов обманом заманили в Беларусь, распространив ложные сведения, что тех пропустят в Украину. «У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину», — сказал он.

Представители одного из течений иудаизма — брацлавские хасиды — совершают паломничество в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого течения, раввина Нахмана из Брацлава. По преданию, раби Нахман пообещал вытащить каждого хасида из ада за пейсы, если тот встретит Рош ха-Шана на его могиле.