Умер отец Билла Гейтса

Американский адвокат, филантроп и отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший умер на 95-м году жизни в своем доме в пригороде Сиэтла.

У Гейтса-старшего была диагностирована болезнь Альцгеймера, пишет The New York Times.

«Смерть моего отца — огромная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность, — написал Билл Гейтс в инстаграме. — Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь».

Основатель Microsoft также опубликовал воспоминания и видеоролик в память об отце в своем личном блоге.

Remembering Bill Gates, Sr. Bill Gates