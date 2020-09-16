Правительство России потратит 43 миллиона рублей на борьбу с воронами на крыше Белого дома

Правительство России выделит 42,5 миллиона рублей на истребление ворон на крыше Белого дома. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Документы предполагают выделение по 21,3 миллиона рублей в 2021 и 2022 годах. Конкретные меры там не уточняются.