Правительство России потратит 43 миллиона рублей на борьбу с воронами на крыше Белого дома
Источник: РБК
Правительство России выделит 42,5 миллиона рублей на истребление ворон на крыше Белого дома. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Документы предполагают выделение по 21,3 миллиона рублей в 2021 и 2022 годах. Конкретные меры там не уточняются.
Как рассказала РБК председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.