Украина усилила охрану границы с Белоруссией из-за паломников-хасидов. На пункте пропуска собрались 700 человек

В Гомельской области Белоруссии на пункте пропуска через границу с Украиной 700 паломников-хасидов с 14 сентября ждут разрешения на въезд с украинской стороны. Об этом сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

Хасиды шли в украинский город Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год). Украина не пропустила их через пункт «Новая Гута» — «Новые Яриловичи» из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции (въезд иностранцам запрещен до 28 сентября).

«Пограничники с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы, — сказано в сообщении украинской Госпогранслужбы. — Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда».

С воздуха за границей следят вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотники, добавили в ведомстве.

Хасиды на белорусско-украинской границе Госпогранслужба України

Как сообщил украинский МИД, Киев попросил Минск не пропускать паломников через границу.

Как пишет Tut.by, на пункте пропуска «Новая Гута» — «Новые Яриловичи» возник конфликт хасидов и дальнобойщиков, «которые вынуждены стоять из-за паломников». «Хасиды бросаются на колеса фур и препятствуют движению», — сообщает издание.

Всего, по данным Tut.by, в Белоруссии находятся около четырех тысяч паломников-хасидов.