Жители Красноярска пожаловались на нашествие тли. Ученые пообещали, что «это закончится» после похолодания

В Красноярске появилось большое количество зеленых мошек, которые, как передает телеканал ТВК, «не дают прохода горожанам».

Зеленая мошка в Красноярске Телекомпания ТВК

В региональном Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что это крылатая (березовая, как уточняет «Интерфакс») тля, которая безопасна для человека.

В Красноярском научном центре (КНЦ) Сибирского отделения РАН объяснили, что «в связи с теплой весной, летом и осенью тля начала активно размножаться». «Ориентировочно, через пару недель с первым серьезным похолоданием это закончится», — приводит «Интерфакс» сообщение КНЦ.

По мнению профессора Красноярского аграрного университета Игоря Шадрина, речь идет о другом насекомом — златоглазке обыкновенной, сообщает ТВК. Как сказал Шадрин, личинки златоглазки питаются «тлей и другими насекомыми, поэтому это насекомое полезное».

Также красноярцы сообщают о «нашествии божьих коровок». Эти насекомые, как передает ТВК, «облепили фасады зданий и окна домов <…> залетают в квартиры и на балконы жителей».

нашествие божьих коровок в Красноярске Телекомпания ТВК