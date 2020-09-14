Узбекистан договорился о возврате из Швейцарии 131 миллиона долларов, конфискованных у дочери бывшего президента Гульнары Каримовой

Узбекистан заключил со Швейцарией соглашение о возврате 131 миллиона долларов, которые швейцарские власти конфисковали у дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщило правительство Швейцарии.

В соглашении оговорены принципы возврата денег. Среди них — использование средств на «улучшение жизни узбекского народа», вложение денег в проекты устойчивого развития Узбекистана, мониторинг расходования средств.

Еще 650 миллионов швейцарских франков (715 миллионов долларов) Каримовой остаются заблокированными в Швейцарии. Правительство страны заявило, что в случае конфискации этих средств в рамках уголовного производства на них будут распространяться те же условия возврата в Узбекистан.

Гульнара Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990 по 2016 год. В этот период Каримова работала на высоких должностях и считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Каримова оказалась под домашним арестом.

В 2015-2020 годах Каримову трижды судили в Узбекистане за экономические преступления. В марте 2020-го она получила 13 лет тюрьмы. Суд постановил исчислять срок ее наказания с 2015 года и включил в него сроки, уже отбытые Каримовой по первым двум приговорам.

В мае 2020 года власти Узбекистана вернули из Франции активы Каримовой на 10 миллионов долларов и заявили, что работают над возвратом арестованного имущества Каримовой из других стран. Общая сумма этого имущества оценивается более чем в 1,3 миллиарда долларов.

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