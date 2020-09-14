Путин наградил главу Мосгорсуда Егорову орденом за ее «вклад в совершенствование правосудия»

Председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая уйдет в отставку 23 октября, наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из документа, Егорову наградили «за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан».

В 2005-м Егорова получила орден «За заслуги» IV степени, тогда ее награждали «за заслуги в укреплении законности» и «многолетнюю добросовестную работу».

Заявление о прекращении полномочий Егорова подала в середине сентября 2020 года. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление 22 сентября. Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 года, возглавляет его с декабря 2000-го, на эту должность ее переизбирали трижды.

На последний конкурс (его объявили в апреле, но провели только с третьего раза) свою кандидатуру она не выдвигала. «Коммерсант» писал, что Егоровой выдал отрицательную характеристику Верховный суд (ВС) РФ, который ранее не возражал против ее назначения главой Мосгорсуда. По данным Ъ, отрицательный отзыв о работе Егорова получила после того, как у нее испортились отношения с главой ВС Вячеславом Лебедевым.