Доминик Тим победил Александра Зверева в финале US Open

Третья ракетка мира, австриец Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open) 2020 года. В финале турнира он в пяти сетах обыграл Александра Зверева из Германии.

Тим проиграл первые два сета — 2:6, 4:6, но сумел отыграться в трех следующих — 6:4, 6:3, 7:6. Матч продолжался четыре часа.

Последний раз подобный камбек в титульном матче на US Open фиксировали только в 1949 году, а в финалах других турниров «Большого шлема» — в 2004 году на «Ролан Гаррос», отмечает Sports.ru.

Для Доминика Тима это первый выигранный турнир «Большого шлема». Ранее он дважды выходил в финал «Ролан Гаррос» и один раз — в финал Australian Open.

В женском финале US Open днем ранее победила японская теннисистка Наоми Осака, обыгравшая белоруску Викторию Азаренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Открытый чемпионат США по теннису проводился без зрителей.