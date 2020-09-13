В восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел крупный пожар. Никто не пострадал

В восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре ночью 13 сентября произошел пожар на площади 4,4 тысячи квадратных метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Крупный пожар. Горит жилой дом в Музыкальном районе Краснодара yuga4u

Загорелся мансардный восьмой этаж. Предполагается, что очаг пожара находился в квартире на седьмом этаже. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет РИА Новости.

Огонь полностью потушили в 07:43 мск. По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Из дома были эвакуированы 300 жильцов. Их временно разместили в школе.