ТАСС сообщил о смерти российского военнослужащего, раненного в Сирии

В военном госпитале в Москве умер гвардии сержант Михаил Мильшин, который 18 августа был ранен при взрыве в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

По его словам, Мильшин в тяжелом состоянии был доставлен в Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало Минобороны, 18 августа на пути российской автоколонны в Сирии сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб военный советник в звании генерал-майора, еще двое военных получили ранения.