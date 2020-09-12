ЦИК отчитался о явке в первый день трехдневного голосования на выборах глав регионов. В Татарстане уже проголосовало 27,5% избирателей
В первый день трехдневного голосования на выборах президента Татарстана проголосовали 27,5% избирателей. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, это самый высокий показатель явки на выборах глав регионов.
Самая низкая явка в первый день голосования зафиксирована на выборах губернатора Иркутской области — 8,11%.
На выборах в региональные законодательные органы власти самая высокая явка — в Белгородской области (24,12%), самая низкая — в Новосибирской (7,8%).
В Единый день голосования в 2020 году выборы глав регионов проходят в 18 субъектах федерации, выборы региональных парламентов — в 11.
Выборы впервые проходят в течение трех дней подряд — 11, 12 и 13 сентября. При этом, в соответствии с регламентом ЦИК, формально основным днем считается воскресенье, а голосование в пятницу и субботу определяется как досрочное.
Независимые наблюдатели критиковали трехдневную схему голосования, указывая, что она увеличит возможности манипуляций результатами.