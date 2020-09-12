Центробанк выявил схему кражи денег с карт с использованием голосового меню одного из банков

Центробанк выявил новую схему, которая помогала мошенникам красть деньги с банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, направленное банкам.

Схема стала возможной из-за того, что один из банков предоставлял своим клиентам данные об остатках на их счетах через систему интерактивного голосового меню. Мошенники звонили туда, подменяя телефонные номера клиентов — после этого им достаточно было ввести последние четыре цифры номера банковской карты, чтобы получить данные об остатках на счетах.

После этого мошенники звонили самим клиентам, представляясь сотрудниками банка. Так как они знали суммы остатков на счетах клиентов, им было легче войти в доверие к ним и в дальнейшем узнать данные, необходимые для кражи денег.