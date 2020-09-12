На секретаря КС оппозиции Белоруссии Игоря Кравцова завели уголовное дело. Несколько дней назад его вынудили уехать на Украину

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении исполнительного секретаря координационного совета (КС) оппозиции Игоря Кравцова, сообщает «Белта».

Кравцова подозревают в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления должностными полномочиями.

Кравцов сейчас находится на Украине. По его словам, несколько дней назад под угрозой уголовного дела от него потребовали увезти из Белоруссии Марию Колесникову. Когда Колесникову на границе посадили к Кравцову в машину, она порвала свой паспорт, что не позволило ей покинуть Белоруссию. Сам Кравцов заявил, что у него была возможность поступить так же, но он не решился на такой поступок: «Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я [всего лишь] пресс-секретарь».

Кравцов заявлял, что не намерен просить на Украине политического убежища.

С момента создания КС оппозиции фигурантами уголовных дел стали уже трое членов его президиума. Мария Колесникова и Максим Знак обвиняются в призывах к захвату власти, Лилия Власова — в неуплате налогов. Бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила, что, возможно, в связи с преследованиями придется избрать новый состав президиума.