Соавтор законопроекта об изоляции Рунета ушла с поста заместителя главы Минкомсвязи, проработав чуть более полугода

Бывшая сенатор Людмила Бокова ушла с поста заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост замминистра Бокова занимала с конца января.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи, Бокова переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, создаваемого Минпросвещения.

«Буду работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», — цитирует Бокову пресс-служба.

До прихода в Минкомсвязи Бокова была членом Совета Федерации, где, в числе прочего, подготовила как соавтор проекты законов об изоляции российского сегмента интернета, об идентификации пользователей электронной почты и о возрастной маркировке видеоигр.