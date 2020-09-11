МВД России предложило обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев и разрешить им менять цель въезда в страну «на ходу»

МВД готовит новую редакцию закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», сообщает «Коммерсант».

Согласно концепции документа, всех мигрантов, находящихся в России более 30 суток, предлагается обязать сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медицинское освидетельствование и получать ID-карты.

Как рассказала на слушаниях в Общественной палате начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, в ID-карту будут внесены «все установочные данные» иностранца, включая информацию о выданных ему патентах на работу.

Кроме того, предлагается разрешить мигрантам менять цель въезда в Россию «на ходу», то есть без выезда из страны — сейчас цель въезда можно указать только при пересечении границы. По словам Казаковой, это даст иностранцам возможность «уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств» не может выехать.

Также МВД предлагает заменить бумажные миграционные карты электронными. Наконец, Казакова анонсировала скорый отказ от системы выдачи разрешений на временное проживание.

Все необходимые документы иностранцы смогут оформить через портал госуслуг.

В какие сроки будут приняты поправки в закон, не сообщается.