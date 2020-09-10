Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили получил условный срок за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца

235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к трем годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение кокаина и нападение на сотрудника Росгвардии, сообщает РИА Новости.

Георгий Кушиташвили был задержан в Москве 2 февраля, когда со своим другом предположительно забирал закладку с наркотиками. Он ударил одного из остановивших его росгвардейцев и попытался сбежать. При обыске у него нашли пакетик с кокаином; медицинское освидетельствование показало, что он находился под воздействием наркотика. Защита утверждала, что росгвардеец сам ударился о стену, но впоследствии спортсмен признал вину и компенсировал потерпевшему вред в размере 200 тысяч рублей.

Кушиташвили был признан виновным по статьям о хранении наркотиков без цели сбыта и о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья.

Три года лишения свободы условно — срок, который запрашивало для боксера гособвинение.

Статья о хранении наркотиков без цели сбыта предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, причинение опасного насилия в отношении представителя власти — до десяти лет.

Сторонники Кушиташвили высказывали мнение, что Кушиташвили подставили, чтобы он не мог участвовать в отборочном турнире на Олимпийские игры — 2020, где его основным соперником был Имам Хатаев, которому приписывали службу в охране главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Хатаев отвергал свою связь с Кадыровым и с делом Кушиташвили.

Георгий Кушиташвили был чемпионом России по боксу в категории до 81 килограмма в 2015 и 2018 годах.