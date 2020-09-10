Адвокат пожаловалась на невозможность похоронить анархиста Алексея Сутугу. Потому что СК потерял дело о его убийстве

Родные не могут получить тело анархиста Алексея Сутуги, чтобы похоронить его, так как Следственный комитет потерял уголовное дело о его убийстве. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Как пояснила Сидоркина, чтобы получить разрешение на захоронение, дело об убийстве должны передать конкретному следователю. При этом в прокуратуре заявляют, что передали дело в Мещанский межрайонный следственный отдел управления СК по Москве еще 7 сентября, а в самом СК до сих пор говорят, что дело к ним не поступало.

По словам Сидоркиной, она уже подала жалобы на действия СК и прокуратуры.

Алексей Сутуга, также известный как Сократ, был одним из известных участников анархистского движения Москвы. 26 августа он попал в больницу после уличной драки и 1 сентября умер.

Четверо участников драки были арестованы. Дело против них расследуется по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть — она предусматривает до 15 лет лишения свободы.