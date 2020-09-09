Шестерым болельщикам ЦСКА временно запретили посещать футбол из-за флага белорусской оппозиции на матче с «Тамбовом»

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал шестерых болельщиков ЦСКА за бело-красно-белый флаг, вывешенный ими во время матча российской премьер-лиги с «Тамбовом».

Болельщики признаны виновными по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях. Помимо штрафа в три тысячи рублей каждому, им запретили посещать матчи на срок от полугода до года.

Бело-красно-белый флаг используют участники акций протеста, не согласные с официальными данными ЦИК Белоруссии о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 8 августа. Официальная Москва признала результаты выборов; в Кремле также отмечали, что не намерены вести диалог с оппозицией.