Песков: «прямой линии» с Путиным в 2020 году не будет, поскольку президент проводит ее уже последние несколько месяцев

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — традиционное общение президента с россиянами — в 2020 году не состоится. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в силу сложившихся в нынешнем году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому проводить ее в традиционном формате «было бы излишним». «Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», — добавил пресс-секретарь.

Владимир Путин ежегодно с 2001 года проводит две крупные пресс-конференции в прямом эфире — летом он общается с россиянами в формате «прямой линии», а в конце года — с журналистами. До этого «прямые линии» отменялись лишь дважды — в 2004 и 2012 годах.