На ютьюб-канале «России 1» ограничили показ фильма «Беслан» из-за сцен жестокости. Роскомнадзор назвал это цензурой

Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в цензуре из-за ограничения показа документального фильма о теракте в Беслане на ютьюб-канале «России 1». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ведомство заявило, что фильм «Беслан» журналиста ВГТРК Александра Рогаткина не содержит запрещенной информации и транслировался в эфире «России 1». Роскомнадзор направил письмо в корпорацию Google, которой принадлежит YouTube.

Телеканал «Россия 1» показал фильм Рогаткина в эфире 3 сентября, а на следующий день выложил его на своем ютьюб-канале. К 7 сентября видеохостинг ограничил показ фильма, добавив дисклеймер о том, что его не рекомендуется смотреть детям и людям с неустойчивой психикой. В Google заявили, что на ролик поступали жалобы от пользователей из-за сцен насилия или жестокости.

При этом на ютьюб-канале самого Рогаткина фильм «Беслан» можно смотреть без ограничений.