Великобритания вызвала в МИД посла России из-за отравления Навального

Посол России в Великобритании Андрей Келин вызван в МИД этой страны из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Совершенно недопустимо, что было использовано запрещенное химическое оружие. Россия должна провести тщательное транспарентное расследование», — отметил Рааб.

Келин, в свою очередь, отметил «недопустимость голословных обвинений в адрес России», сообщило посольство.

По данным властей Германии, где сейчас проходит лечение Алексей Навальный, он был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин также потребовал от властей РФ провести тщательное расследование, подчеркнув, что в противном случае это будет свидетельствовать о причастности Москвы к инциденту.

Днем 7 сентября Навального вывели из состояния искусственной комы, в котором он находился с 20 августа. По словам врачей, его состояние улучшилось, он начал реагировать на окружающих. Прогнозов относительно долгосрочного влияния яда на организм врачи пока не делают.