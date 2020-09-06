В результате серии нападений в центре Бирмингема погиб один человек, еще семеро ранены
Источник: Sky News
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Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате серии нападений в ночь на 6 сентября в центре Бирмингема.
Полиция пока не сообщает подробности произошедшего, характеризуя его как «крупный инцидент».
Известно, что пострадавшие получили ножевые ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого в преступлении.
Обновлено. В полиции назвали нападения серией «случайных атак без четкого мотива», добавив, что они не связаны с терроризмом.