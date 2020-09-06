В результате серии нападений в центре Бирмингема погиб один человек, еще семеро ранены

Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате серии нападений в ночь на 6 сентября в центре Бирмингема.

Полиция пока не сообщает подробности произошедшего, характеризуя его как «крупный инцидент».

Известно, что пострадавшие получили ножевые ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого в преступлении.

Обновлено. В полиции назвали нападения серией «случайных атак без четкого мотива», добавив, что они не связаны с терроризмом.