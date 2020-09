Участники «Восстания вымирающих» заблокировали выход британских газет

Несколько крупнейших британских газет в субботу не поступили вовремя в продажу и не были доставлены подписчикам из-за акции движения .

Активисты заблокировали выезды из принадлежащих типографий в графствах Мерсисайд и Хартфордшир, а также в Норт-Ланаркшире. Они выставили на дороги автомобили, а также установили на проезжей части разные конструкции, к которым привязали себя.

В этих типографиях, сообщает BBC News, в числе прочих печатаются The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard.

По мнению участников «Восстания вымирающих», британские издания не уделяют достаточно внимания проблеме изменения климата.

Представители СМИ, в свою очередь, сочли акцию «нападением на свободу прессы». Так, в частности, охарактеризовала произошедшее в твиттере газета The Sun, извинившись перед читателями за причиненные неудобства.

Задержаны более 40 участников акции.

В 2019 году активисты «Восстания вымирающих» устраивали многодневные акции в Лондоне. Они, в частности, раздевались на заседании парламента, а также блокировали движение в центре столицы Великобритании.

В сентябре 2020 года «Восстание вымирающих» собирается проводить акции в течение 10 дней, требуя от властей Великобритании объявить климатические и экологическое чрезвычайное положение. Активистам, напоминает BBC News, грозят крупные штрафы, если они нарушат запрет на массовые собрания с участием более 30 человек, введенный в Великобритании из-за коронавируса.