Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН. И попросила отправить в Беларусь наблюдательную миссию

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская попросила ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию. Она заявила об этом во время дистанционного выступления в Совете безопасности ООН, которое транслировал РБК.

«Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы против протестующих в Беларуси. Предлагаем провести чрезвычайное заседание Совета по правам человека ООН по Беларуси. Призываем ООН немедленно отправить в Беларусь международную наблюдательную миссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте», — сказала Тихановская.

Также она призвала ввести санкции против тех, кто совершал фальсификации на президентских выборах и «преступления против человечности» при разгоне протестов.

О том что Тихановская выступит в Совбезе ООН, стало известно 31 августа. Принять участие в Совбеза ей предложила Эстония. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте и встречалась с лидерами нескольких европейских стран.