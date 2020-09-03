В Минске задержаны двое телеведущих. Ранее они публично осудили задержание протестующих ОМОНом и были уволены с телевидения

В Минске задержаны телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Ранее они публично осудили в соцсетях задержание ОМОНом в июне людей, пришедших .

Кохно был ведущим программы «Удача в придачу» на телеканале ОНТ, а Дудинский работал в Белтелерадиокомпании (БТ), он, в частности, должен был вести ежегодный фестиваль «Славянский базар».

Жена Кохно Надежда опубликовала видео его задержания.

Жена Дудинского Катерина Раецкая написала в фейсбуке, что ее муж вместе с Кохно «провели ночь „на передержке“ ». «Мы с Надей Кохно с 09:00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация) вестей о заседании, чтобы следить за новостями», — рассказала она

В Беларуси с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, продолжаются массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко. Главная соперница Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская — результаты голосования не признала, заявив о многочисленных фальсификациях.