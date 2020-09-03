The Insider: болгарский предприниматель, которого пытались убить «Новичком», не смог получить свои анализы из финской лаборатории

Болгарский предприниматель Емельян Гебрев, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» в 2015 году, не может получить образцы своих анализов из финской лаборатории. Об этом сообщили The Insider и Bellingcat со ссылкой на переписку Гебрева.

В апреле 2015 года предприниматель Емельян Гебрев (занимался в том числе поставками оружия), его сын и бизнес-партнер были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Институт VERIFIN обнаружил в организме Гебрева следы двух органофосфатов. Это может свидетельствовать о том, что его пытались убить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», утверждали The Insider и Bellingcat. Месяц Гебрев находился в коме, затем ему стало лучше, но спустя некоторое время его состояние ухудшилось. Предполагается, что его пытались отравить повторно. В феврале 2020 года прокуратура Софии заочно обвинила в попытке убийства Гебрева трех российских граждан. Bellingcat, The Insider и Der Spiegel называли их сотрудниками ГРУ.

Из писем Гебрева, которые приводят The Insider и Bellingcat, следует, что Военно-медицинская академия в Софии, где лечился предприниматель, по его указанию в 2015 году отправила образцы его крови и мочи в финский институт VERIFIN — одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для работы с биоматериалами.

В лаборатории в пробах обнаружили фосфорорганические вещества и «некоторые вещества, которые не удалось идентифицировать». После отравления Скрипалей в 2018 году появилась версия, что Гебрев, как и они, был отравлен «Новичком». С февраля 2019 года предприниматель написал несколько писем в VERIFIN с просьбой предоставить анализы правоохранительным органам Болгарии и продлить срок их хранения (он заканчивался 18 июня 2020 года).

Ответов на своим письма Гебрев не получил. В апреле 2020 года он обратился за помощью в офис генерального прокурора Финляндии. Там ответили, что уполномочены общаться только с «компетентными судебными органами» Болгарии. Гебрев снова направил генпрокурору Финляндии письмо от своего имени, но ответа не получил. Предприниматель считает, что в VERIFIN могли уничтожить образцы его анализов.

25 августа болгарские правоохранительные органы приостановили расследование отравления Гебрева. The Insider и Bellingcat связывают это с отсутствием ответа от финских властей и отмечают, что без приостановки отведенный для следствия срок закончился бы, и дело пришлось бы закрыть.

В конце августа Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что врачи берлинской клиники «Шарите», куда в состоянии комы был доставлен Алексей Навальный, обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением российского политика и покушением на Емельяна Гебрева.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок».