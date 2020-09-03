ФАС завела дело на Анастасию Ивлееву из-за рекламы алкоголя

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной стала реклама итальянского вермута в ролике «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/ AGENTSHOW 2.0», который был опубликован на в 2019 году.

В ролике показан процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям. А вот торговая марка тоника, который тоже используется для приготовления коктейля, не показана, отмечает ФАС.

Закон о рекламе запрещает рекламу алкоголя в интернете.