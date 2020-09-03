ФАС завела дело на Анастасию Ивлееву из-за рекламы алкоголя
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причиной стала реклама итальянского вермута в ролике «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/ AGENTSHOW 2.0», который был опубликован на ютьюб-канале Ивлеевой в 2019 году.
В ролике показан процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям. А вот торговая марка тоника, который тоже используется для приготовления коктейля, не показана, отмечает ФАС.
Закон о рекламе запрещает рекламу алкоголя в интернете.
Александр Евлампиев — врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России: «В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара — в данном случае алкогольного напитка определенной марки. Реклама алкоголя в Интернете согласно действующему законодательству запрещена».