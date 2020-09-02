ТАСС: фигурант дела Сергея Фургала признал вину в организации убийств

Фигурант бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием, признав вину в организации убийств и покушений. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов», — заявил собеседник агентства.

Как уточняет ТАСС, речь идет об убийстве Олега Булатова и покушении на Александра Смольского. По словам источника, помимо Мистрюкова, остальные фигуранты своей вины в преступлениях не признают. Ранее стало известно, что у Мистрюкова диагностировано онкологическое заболевание, но необходимую помощь в СИЗО ему не оказывают.

Другой источник агентства утверждает, что также показания на Фургала дал бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин.

Официальных комментариев от следователей и адвокатов на этот счет не поступало.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет до сих пор не предъявил Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду его уголовного дела — убийству бизнесмена Евгения Зори.