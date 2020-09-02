СК ужесточил обвинение бывшим полицейским из дела Ивана Голунова

Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, обвиняемым в фабрикации уголовного дела против журналиста «Медузы» .

Как сообщил в телеграме адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, который представляет интересы Голунова, бывших полицейских обвинили по части 3 статьи 35 УК РФ (совершение преступления организованной группой).

Бывших полицейских также обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств по уголовному делу и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В августе Следственный комитет завершил расследование дела Ивана Голунова в отношении организаторов и исполнителей. В качестве обвиняемых по делу проходят пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы.

По версии следствия, организатором фабрикации дела против журналиста «Медузы» стал бывший замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец. В СК считают, что он организовал подброс наркотиков Голунову, чтобы улучшить статистические показатели отдела.

Один из обвиняемых, Денис Коновалов, признал вину и находится под домашним арестом, остальные фигуранты дела — в СИЗО.

СК также выделил в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц, причастных к фабрикации уголовного дела против Голунова.