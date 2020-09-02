МИД предложил включать в «список Гуантанамо» граждан всех стран мира. Сейчас туда могут попасть только американцы

МИД России предложил расширить список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну в рамках так называемого «списка Гуантанамо».

Сейчас в этот список могут попасть только граждане США; российское внешнеполитическое ведомство предлагает включать в него граждан любых стран.

Как следует из уведомления о подготовке проекта соответствующего нормативного правового акта, в МИДе полагают, что «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства».

Возможность запрета въезда на территорию России и заморозка российских активов для отдельных граждан США была предусмотрена так называемым , принятым в 2012 году. Запрет мог быть наложен на американцев, которые, по мнению правительства РФ, причастны к нарушениям прав человека или к незаконному преследованию граждан России.

Закон позиционировался как ответ на принятый в США «закон Магнитского», предусматривавший персональные санкции в отношении граждан РФ, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение принципа верховенства права в России.