Король Таиланда восстановил в статусе свою официальную фаворитку. Она была лишена титула за попытки занять место королевы

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) восстановил в статусе свою официальную фаворитку Сининат Вонгватжирапакди, которая была лишена титула консорта и звания генерал-майора в прошлом году. Об этом сообщает The Bangkok Post со ссылкой на официальное распоряжение короля Таиланда.

По информации Bild, Сининат Вонгватжирапакди прилетела в Германию, куда во время пандемии переехал король Таиланда. Монарх лично встречал ее в аэропорту, пишет Bild.

35-летняя Сининат Вонгватжирапакди — бывшая медсестра, которая в 2015 году стала членом охраны короля. Она получила статус официальной королевской фаворитки в июле 2019 года, через два месяца после того, как 68-летний король Таиланда официально женился в четвертый раз.

В октябре 2019 года Сининат Вонгватжирапакди попала в опалу. Ее лишили всех титулов и звания генерал-майора, обвинив в нелояльности и «излишней амбициозности». Она якобы пыталась занять место королевы. С тех пор, как предполагалось, женщина содержалась в особо охраняемой тюрьме в Таиланде.

Сининат Вонгватжирапакди стала первой официальной королевской фавориткой в Таиланде за почти 100 лет. Этот титул не использовался с тех пор, как Таиланд стал конституционной монархией в 1932 году. Последним монархом, имевшим официальную фаворитку, был король Рама VI, правивший в 1910-1925 годах.