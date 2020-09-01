Суд в Минске дал двоим россиянам по три года колонии-поселения по делу о взрывах во время салюта ко Дню независимости Беларуси

Суд Московского района Минска огласил приговор по уголовному делу о взрывах, произошедших в июле 2019 года во время салюта ко Дню независимости Беларуси.

Сотрудники российской компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада Максимилиан Сапронов и Константин Денисов получили по три года колонии-поселения. Их обвиняли в нарушении правил обращения с пиротехникой, повлекшем по неосторожности смерть человека. Компания «Пиро-Росс» занималась поставкой фейерверков в Беларусь.

К такому же сроку приговорили гражданина Беларуси, командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика, которого обвиняли в нарушении правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

3 июля 2019 года во время салюта в Минске несколько фейерверков взорвались возле земли. Погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек пострадали. Двоих россиян арестовали на следующий день после случившегося.

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