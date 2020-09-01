Следователи ФСБ взяли у Ивана Сафронова образцы голоса

Следователи ФСБ, ведущие дело о госизмене в отношении советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, взяли у него образцы голоса.

Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Сафронова Иван Павлов, это необходимо для проведения фоноскопической экспертизы, назначенной в рамках расследования. О ее сути защитник говорить отказался, сославшись на гриф секретности.

«Коммерсант» предполагает, что речь идет об экспертизе негласных прослушек разговоров Сафронова. Ранее газета сообщала, что ФСБ прослушивала телефонные переговоры, а Служба внешней разведки читала почтовую переписку журналиста.

Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в «Коммерсанте», передал секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, хотя предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие его журналистских источников.