Во время съемок расследования в Татарстане машину ФБК заблокировали люди на квадроциклах. У сотрудников фонда изъяли технику

На съемочную группу отдела расследований ФБК напали во время съемок в Татарстане, заявил в твиттере глава отдела Георгий Албуров.

По его словам, сотрудники ФБК приехали в Татарстан для съемок расследования про «очень важного человека». Охранники объекта, где велись съемки, на квадроциклах заблокировали автомобиль сотрудников ФБК и повредили его, заявил Албуров.

Съемочная группа вызвала ГИБДД. Один из охранников, которые преследовали сотрудников ФБК, написал заявление, что те «нарушают его частную жизнь». Спустя 10 минут на место прибыли сотрудники полиции и СК.

По словам Албурова, в рамках доследственной проверки представители правоохранительных органов изымают всю технику съемочной группы. Также они собираются изъять телефоны и компьютеры сотрудников ФБК.

«Если только ради того, чтобы кадры с дрона не появились в интернете, они готовы нарушать все законодательство — эти люди действительно являются преступниками», — заявил Албуров.

Обновлено. Полиция забрала у съемочной группы всю технику, сообщил Албуров.

31 августа ФБК опубликовал расследование о коррупции в Новосибирске, над которым Алексей Навальный работал перед .