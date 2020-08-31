В Минске задержана член президиума оппозиционного Координационного совета Лилия Власова. У нее дома прошел обыск

В Минске задержали юриста Лилию Власову, члена президиума Координационного совета по мирной передаче власти в Беларуси, созданного оппозицией.

Как сообщается в телеграм-канале Координационного совета, Власова 31 августа была вызвана в Центральное РУВД Минска из-за участия в несанкционированном митинге. Муж Власовой рассказал Tut.by, что запретил ей ехать в РУВД «без адвоката и повестки».

По его словам, жена около полудня «отправилась по делам», а примерно в 15:00 позвонила ему и сообщила, что ее задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Причину задержания она не уточнила. В доме Власовой прошел обыск, изъят жесткий диск ее компьютера, ноутбук супруга и несколько носителей информации.

67-летняя Лилия Власова — известный в Беларуси юрист. В середине августа она вошла в президиум Координационного совета по мирной передачи власти, созданного по инициативе Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко на выборах.

20 августа белорусский СК возбудил уголовное дело из-за создания совета оппозиции, которое расследуется по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Власова и несколько других членов совета были допрошены по этому делу в качестве свидетелей.

30 августа в Минске прошла очередная массовая акция протеста, в которой, в числе прочих, принимала участие и Власова.