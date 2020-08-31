Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать присяжных для рассмотрения дела сестер Хачатурян

Коллегию присяжных для рассмотрения дела двух старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины, обвиняемых , — не удалось отобрать с первого раза, сообщает ТАСС.

По словам адвокатов девушек, присяжных не удалось отобрать из-за того, что потерпевшие по делу не явились в Мосгорсуд, хотя заявляли о своем намерении присутствовать на заседании. Потерпевшие — родственники Хачатурян со стороны отца, заразились коронавирусной инфекцией, пояснил один из адвокатов.

Следующее заседание суда назначено на 5 октября.

Дело младшей из сестер Хачатурян — Марии — рассматривается отдельно в Бутырском суде. Марию Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней, признали невменяемой, прокуратура предлагает направить ее на принудительное лечение.

В конце 2019 года Генпрокуратура настаивала на переквалификации дела сестер Хачатурян — с убийства на необходимую оборону, но затем изменила свою позицию. В окончательной редакции обвинительного заключения, утвержденного в июле 2020 года, сестер обвиняют в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

В поддержку сестер Хачатурян проходили митинги и пикеты.