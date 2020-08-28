«Защитите своих коллег. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы». Светлана Тихановская обратилась к белорусским учителям

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в преддверии 1 сентября выступила с обращением к белорусским учителям. Видео опубликовано в ютьюб-блоге «Страна для жизни».

В нем она выражает поддержку сотрудникам избирательных комиссий, которые отказывались фальсифицировать , а также отвечает на требование Александра Лукашенко увольнять учителей, не поддерживающих государственную идеологию.

Учитель — звучит гордо? Страна для жизни

Вот текст обращения Светланы Тихановской целиком:

Дорогие учителя. Поздравляю вас с наступающим Днем знаний. В этом году День знаний будет особенным. В начале учебного года к вам придут дети и их родители — и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование, работала с детьми и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей. Я думаю, что каждый из вас стал учителем по призванию, и уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться.

Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования. Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей, лыжню, демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули, это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином, в том числе вашим хозяином.

Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители.

Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог, дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха. Сейчас звучат угрозы уволить учителей, несогласных с государственной идеологией. Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, то чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель — профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей.