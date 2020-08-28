Верховный суд отменил штраф жительнице Архангельской области, назвавшей губернатора «мухой навозной» и «гнидой лысой»

Верховный суд (ВС) РФ отменил штраф 30 тысяч рублей жительнице Котласа Светлане Бакшеевой по делу об оскорблении теперь уже бывшего губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВС.

Как пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ВС «отметил, что нижестоящие суды проигнорировали довод о невозможности отнесения губернатора к органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Административное дело Бакшеевой прекратили из-за отсутствия состава правонарушения, Бакшеевой должны вернуть 30 тысяч рублей, уточнил Чиков. ТАСС добавляет, что решение городского суда Котласа опротестовала Генпрокуратура.

Бакшееву оштрафовали в июне 2019-го из-за постов во «ВКонтакте», где она назвала губернатора Орлова «мухой навозной» и «гнидой лысой». Таким образом она отреагировала на слова Орлова, который назвал противников строительства мусорного полигона в Шиесе «шелупонью». Орлов подал в отставку в апреле 2020-го.