В Петербурге неизвестные разбили стекла и прокололи колеса машины журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

Корреспонденту «Медиазоны» в Санкт-Петербурге Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи все колеса. Как рассказал сам журналист, он обнаружил машину разбитой утром 28 августа, но, вероятно, нападение произошло еще в ночь на четверг.

30 июня Давида Френкеля избили на избирательном участке в Петербурге, где проходило голосование по поправкам к Конституции. В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, ему сделали операцию.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело из-за нападения на журналиста, а самого Френкеля при этом оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу избиркома.