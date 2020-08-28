Уволен гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволили гендиректора организации Юрия Гануса после трех лет работы.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Гануса отправили в отставку «исключительно» из-за нарушений финансовой и административно-хозяйственной деятельности РУСАДА, выявленных во время аудита.

Юрий Ганус назвал принятое решение ошибочным. «Соответственно пусть они получают удовольствие от своих ошибок. Они хотели его (решение) принять и приняли. С точки зрения общих задач и всего остального это ошибка», — сказал Ганус «Интерфаксу».

Исполняющим обязанности главы агентства стал юрист РУСАДА Михаил Буханов. Выборы нового гендиректора пройдут на конкурсной основе в течение шести месяцев. По данным РБК, на пост главы агентства претендуют Буханов и бывшая сотрудница РУСАДА Вероника Логинова.

После отставки Гануса стало известно, что замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая покинула свой пост, а глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков вышел из наблюдательного совета РУСАДА, пишет «Интерфакс».

Юрий Ганус возглавил РУСАДА в августе 2017 года после начала , из-за которого в 2019 году Россию на четыре года отстранили от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира.