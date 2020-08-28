Уволен гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус
Учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволили гендиректора организации Юрия Гануса после трех лет работы.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Гануса отправили в отставку «исключительно» из-за нарушений финансовой и административно-хозяйственной деятельности РУСАДА, выявленных во время аудита.
Юрий Ганус назвал принятое решение ошибочным. «Соответственно пусть они получают удовольствие от своих ошибок. Они хотели его (решение) принять и приняли. С точки зрения общих задач и всего остального это ошибка», — сказал Ганус «Интерфаксу».
Исполняющим обязанности главы агентства стал юрист РУСАДА Михаил Буханов. Выборы нового гендиректора пройдут на конкурсной основе в течение шести месяцев. По данным РБК, на пост главы агентства претендуют Буханов и бывшая сотрудница РУСАДА Вероника Логинова.
После отставки Гануса стало известно, что замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая покинула свой пост, а глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков вышел из наблюдательного совета РУСАДА, пишет «Интерфакс».
Юрий Ганус возглавил РУСАДА в августе 2017 года после начала российского допингового скандала, из-за которого в 2019 году Россию на четыре года отстранили от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира.