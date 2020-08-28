Премьер-министр Южной Осетии объявил об отставке после протестов из-за смерти подозреваемого в покушении на главу МВД

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев объявил об отставке, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые из них скандировали требования об отставке правительства. Я принял это решение, оно обдуманно, и считаю, что это будет правильно», — приводятся в сообщении слова Пухаева.

Как пишет «Кавказский узел», 28 августа перед зданием правительства Южной Осетии собрались «сотни человек». Они требовали отставки кабинета министров после смерти задержанного по делу о покушении на главу МВД республики.

Министра внутренних дел Южной Осетии 28 августа отстранили от должности, добавляет РИА Новости.

В Цхинвале 17 августа обстреляли служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев, сообщал «Кавказский узел». Никто не пострадал. Задержанный по делу о покушении Инал Джабиев умер в больнице 28 августа, как пишет КУ, родственники Джабиева полагают, что его пытали.