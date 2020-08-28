Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

Генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова задержали по делу о взятке. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, следствие обратилось в Хамовнический суд Москвы с ходатайствами об аресте Астапова и Брижаня.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией по этому поводу.

По данным картотеки суда, Астапову и Брижаню вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).