Бывшего главу ракетно-космической корпорации «Энергия» арестовали по делу о мошенничестве на миллиард рублей

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего директора ракетно-космической корпорации Владимира Солнцева по обвинению в мошенничестве на миллиард рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство уточняет, что уголовное дело связано с хищениями при поставках «электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции».

Солнцева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), суд арестовал его до 3 октября 2020 года. Вину Солнцев не признает.

О следственных действиях в отношении Солнцева 26 августа сообщил «Роскосмос». В госкорпорации уточняли, что речь шла о «делах до 2018 года».

Солнцев ушел в отставку с поста главы РКК «Энергия» в июле 2018-го.