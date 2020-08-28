Бывшего главу ракетно-космической корпорации «Энергия» арестовали по делу о мошенничестве на миллиард рублей
Источник: Интерфакс
Надежный источник
Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева по обвинению в мошенничестве на миллиард рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Агентство уточняет, что уголовное дело связано с хищениями при поставках «электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции».
Солнцева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), суд арестовал его до 3 октября 2020 года. Вину Солнцев не признает.
О следственных действиях в отношении Солнцева 26 августа сообщил «Роскосмос». В госкорпорации уточняли, что речь шла о «делах до 2018 года».
Солнцев ушел в отставку с поста главы РКК «Энергия» в июле 2018-го.