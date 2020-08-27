Четверо человек, в том числе 14-летняя девочка, погибли в американском штате Луизиана в результате урагана «Лаура», обрушившегося на США. Они погибли из-за падений деревьев на жилые дома, в которых они укрывались, сообщает Associated Press. Власти Луизианы допускают, что погибших может быть больше.

Ураган «Лаура» обрушился на юго-запад Луизианы Associated Press

«Лаура» стал самым разрушительным ураганом, обрушившимся на Луизиану, заявил губернатор штата Джон Бел Эдвардс. То есть «Лаура» превзошла ураган «Катрина» 2005 года, который считается самым разрушительным в истории США, делает вывод AP.

Максимальная скорость ветра при урагане «Лаура» достигала 241 километр в час. Лишь спустя 11 часов после того, как ураган обрушился на побережье Луизианы, он превратился в тропический шторм, который в дальнейшем продвинулся на север в штат Арканзас.

В Луизиане и Техасе ураган оставил более 700 тысяч домов без электричества. Стихия полностью или частично разрушила множество зданий. На химическом заводе BioLab в городе Уэстлейк в Луизиане из-за урагана произошел пожар.

Ранее из-за урагана «Лаура» погибли 23 человека: 20 на Гаити, еще трое — в Доминиканской республике.