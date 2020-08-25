Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Светланы Тихановской на итоги президентских выборов.

«Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит», — отмечается в сообщении суда. При этом адвокаты Тихановской заявили, что обжалуют это решение.

В жалобе Тихановская требовала признать результаты выборов недействительными и возбудить уголовное дело из-за фальсификаций. Суд также отказал в аналогичных жалобах кандидатов Анны Канопацкой и Андрея Дмитриева.

Обновление. Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что решение Верховного суда противоречит Конституции, гарантирующей право на судебную защиту, сообщает «Интерфакс».

Ранее жалобы на результаты президентских выборов отклонил ЦИК. Помимо Тихановской, их подавали и остальные проигравшие кандидаты — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, Светлана Тихановская — около 10%.