В Гродно ОМОН применил слезоточивый газ против протестующих

ОМОН в белорусском Гродно использовал слезоточивый газ против участников акции протеста, проходившей у здания Октябрьского РОВД. Как сообщает телеканал «Белсат», газ использовали при разгоне протестующих.

Митинг у здания РОВД начался после того, как милиция задержала 28 сотрудников «Гродно Азота». Протестующие потребовали освободить задержанных, они скандировали «Выпускай!». В итоге задержанных отпустили.

Телеграм-канал hrodna.life сообщил, что, когда участники акции начали расходиться, их стали задерживать люди в штатском. После этого началась потасовка, прибывшие омоновцы применили слезоточивый газ.

По данным «Белсата», милиция задержала несколько участников акции протеста. Одного из них сильно избили, другого задержали уже после митинга, когда он ехал домой.