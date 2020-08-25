Путин поручил главе Службы судебных приставов взять под контроль работу коллекторов

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову взять под контроль работу коллекторов из микрофинансовых организаций. Стенограмма встречи Путина и Аристова опубликована на сайте Кремля.

По словам Аристова, из 80 тысяч жалоб, поступивших в ФССП за три с половиной года, половина касалась работы микрофинансовых организаций. Они неподконтрольны ФССП, уточнил глава службы.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу, — сказал на это Путин. — Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль».

Аристов добавил, что Минюст РФ работает над соответствующим законопроектом. Также, по его словам, для решения вопроса с микрофинансовыми организациями ФССП нужно увеличить количество сотрудников, а значит и финансирование.

В 2016 году в России приняли закон, запрещающий коллекторам звонить должникам чаще раза в день, угрожать им, применять физическую силу, оказывать психологическое давление.

Закон приняли после многочисленных жалоб на работу коллекторов. Так, в том же 2016-м в Ульяновске коллектор бросил в дома бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, два человека получили ожоги. В Петрозаводске коллектор угрожал взорвать детский сад из-за долгов воспитательницы.